Wyprzedzała, wpadła w poślizg i śmiertelnie potrąciła rowerzystkę

W środę, kilka minut po godzinie 8, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem rowerzystki w miejscowości Ariany w powiecie aleksandrowskim.
Aspirant sztabowy Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, powiedziała w rozmowie z tvn24.pl, że 26-latka kierująca Volkswagenem Golfem, w trakcie wyprzedzania dwóch innych pojazdów, wpadła w poślizg i potrąciła rowerzystkę.
44-latka zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
Kierująca samochodem była trzeźwa. Zostało jej zatrzymane prawo jazdy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Aleksandrowie Kujawskim