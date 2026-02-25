Wyprzedzała, wpadła w poślizg i śmiertelnie potrąciła rowerzystkę

Ariany. Tragiczny wypadek z udziałem rowerzystki Źródło: KPP w Aleksandrowie Kujawskim

W środę, kilka minut po godzinie 8, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem rowerzystki w miejscowości Ariany w powiecie aleksandrowskim.

Godz. 08:05, Ariany pow. aleksandrowski, DP2612. Potrącenie rowerzystki przez s/o- ofiara śmiertelna. Na miejscu 2 zast. SP i inne służby. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) February 25, 2026 Rozwiń

Aspirant sztabowy Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, powiedziała w rozmowie z tvn24.pl, że 26-latka kierująca Volkswagenem Golfem, w trakcie wyprzedzania dwóch innych pojazdów, wpadła w poślizg i potrąciła rowerzystkę.

Tragiczne potrącenie rowerzystki Źródło: KPP w Aleksandrowie Kujawskim

44-latka zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Kierująca samochodem była trzeźwa. Zostało jej zatrzymane prawo jazdy.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

