Zderzenie na przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy wjechał w samochód

W czwartek około godziny 14.30 do służb wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu dostawczego z pociągiem towarowym na przejeździe kolejowym w Anusinie, w powiecie radziejowskim.
Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.
Początkowo strażacy informowali o jednej osobie poszkodowanej. Jak się okazało po przyjeździe na miejsce, zarówno maszyniście, jak i kierowcy, nic poważnego się nie stało.
Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radziejowie