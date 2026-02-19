Zderzenie na przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy wjechał w samochód

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Radziejowie

W czwartek około godziny 14.30 do służb wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu dostawczego z pociągiem towarowym na przejeździe kolejowym w Anusinie, w powiecie radziejowskim.

Zderzenie pociągu z samochodem dostawczym Źródło: KP PSP w Radziejowie

Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

Początkowo strażacy informowali o jednej osobie poszkodowanej. Jak się okazało po przyjeździe na miejsce, zarówno maszyniście, jak i kierowcy, nic poważnego się nie stało.

Zderzenie pociągu towarowego z samochodem dostawczym Źródło: KP PSP w Radziejowie

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

