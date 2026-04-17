Kujawsko-Pomorskie "Widoczne ślady przerabiania" dokumentów. Nowe ustalenia w sprawie zabiegu syna senatora Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim: to był prywatny zabieg na publicznym mieniu Źródło: "Fakty" TVN

Kolejne sprzeczności w sprawie zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, polityk KO pokazał w mediach społecznościowych inną wersję dokumentów niż ta, którą otrzymali kontrolerzy NFZ.

Chodzi o dokumentację medyczną po zabiegu, który został przeprowadzony 15 marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Świadczenie miało zostać udzielone poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki.

Dyrekcja szpitala od początku utrzymuje, że dokumentacja medyczna nie została wydana i że zabieg odbył się "z pominięciem obowiązujących procedur". Później senator Lenz opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym pokazał strony, mające być dokumentacją medyczną ze szpitala.

Brakująca pieczątka. "Powinna tam być"

Między dokumentami pokazanymi przez Lenza, a tym, co otrzymali kontrolerzy NFZ, istnieje jednak istotna różnica.

Jak poinformowała WP, na dokumentacji przedstawionej pracownikom Funduszu znajduje się pieczątka, której nie widać na kartkach pokazanych przez Tomasza Lenza. - Trzeba powiedzieć stanowczo, że to przedstawił lekarz, który dokonywał tego zabiegu, dlatego że to on był w posiadaniu tej dokumentacji. On ją wytworzył, a nie szpital (...). Na tej dokumentacji, w górnym lewym rogu, na pierwszej stronie widnieje pieczątka naszej szpitalnej poradni (...). Jeżeli chodzi o te zdjęcia, które zostały w telewizji zaprezentowane, to tam jest dokumentacja bez tej pieczątki - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski.

- Gdyby (senator Lenz - red.) otrzymał kserokopię, to ta pieczątka powinna tam być (...). Nie może być prawdą, że (dokumentacja red.) została skserowana w szpitalu - poinformował Trojanowski.

Co więcej, lekarzem wykonującym zabieg 15 marca był ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, doktor Jerzy Beciński. Pieczątka należy jednak do Poradni Chirurgicznej, w której Beciński nie pracuje, a sama przychodnia była w dniu zabiegu zamknięta. - Pytaliśmy o to lekarza, jednak pan doktor milczy na ten temat - stwierdził w rozmowie z nami prezes szpitala.

"Widoczne ślady przerabiania"

Potencjalnych nieprawidłowości jest jednak więcej. Choć kontrola NFZ jeszcze trwa, już teraz ustalono, że wątpliwości budzi wpis do Księgi Raportów Lekarskich. To rodzaj wewnętrznej dokumentacji lekarskiej, prowadzonej na oddziale, pełniącej rolę pomocniczą dla personelu medycznego. Nie jest to oficjalna dokumentacja medyczna. Choć księga liczy 100 stron, to taśmą klejącą doklejona została do niej strona 101.

- Księga Raportów Lekarskich jest zabezpieczona w tej chwili, ponieważ tam są widoczne ślady jej przerabiania - powiedział "Faktom" TVN prezes Trojanowski. Jak stwierdził, na ostatniej wypełnionej stronie znajduje się wpis o zabiegu członka rodziny senatora Lenza.

"Prywatny zabieg na publicznym mieniu"

Prezes szpitala poinformował, że wewnętrzna kontrola jeszcze się nie zakończyła. - Trzeba jeszcze wysłuchać kilku pracowników i sprawdzić kilka dokumentów. A po drugie, ponieważ politycy zarzucają jakieś ewentualne stronnicze działania czy konflikt, o którym słyszę, to zleciliśmy również jednej ze znanych kancelarii warszawskich, aby sprawdziła postępowanie komisji i wydała stosowne rekomendacje - powiedział Mariusz Trojanowski.

- Możemy na pewno powiedzieć jedno i to się jednak tutaj uwidacznia. Ten zabieg był prywatnym zabiegiem robionym w szpitalu na publicznym mieniu - stwierdził Trojanowski. Poinformował, że według ustaleń komisji w zabiegu brało udział dwóch lekarzy i cztery pielęgniarki. - Te osoby powinny pełnić dyżury i wykonywać swoje obowiązki na oddziale chirurgicznym i na oddziale anestezjologii - powiedział prezes.

Szef lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim odniósł się też do ustaleń, według których część personelu miała wiedzieć o planach przeprowadzenia zabiegu już na dwa dni przed jego faktycznym wykonaniem. - Mamy takie ustalenia, że osoby wiedziały, że tak będzie (...). Było to zaplanowane, ale tak, żeby nie było o tym powszechnej wiedzy - stwierdził.

Lenz mówił o potrzebie "natychmiastowej" pomocy

Te doniesienia kłócą się z oświadczeniem senatora Tomasza Lenza, który w odpowiedzi na pytania Adrianny Otręby z "Faktów" TVN informował 13 kwietnia, że "wizyta w szpitalu nie była wcześniej umawiana".

Senator Koalicji Obywatelskiej, pytany o wydarzenia z 15 marca, pisał, że "w pierwszej kolejności" zgłosił się z synem do przychodni w Ciechocinku, gdzie "wstępnej oceny" stanu dziecka dokonał doktor Lotfi Mansour. To konsul honorowy Tunezji, lekarz i znajomy senatora.

"Po badaniu lekarz stwierdził, że z uwagi na stan dziecka udzielenie skutecznej pomocy w warunkach ambulatoryjnych nie jest już możliwe i pacjent powinien zostać niezwłocznie skierowany do najbliższego szpitala mogącego udzielić natychmiastowej pomocy" - informował Tomasz Lenz.

Polityk informował, że "była to niedziela, a szpital w Aleksandrowie Kujawskim był najbliższą placówką, która mogła natychmiast udzielić dziecku pomocy".

Dziennikarze WP zwrócili jednak uwagę, że w księdze procedur widnieje adnotacja "ambulatoryjnie", co stoi w konflikcie z wypowiedzią polityka.

Placówka - jak zwracają uwagę dziennikarze WP - nie ma też pediatrów, więc dziecko powinno prawdopodobnie trafić do szpitala we Włocławku lub w Toruniu, gdzie znajduje się chirurgia dziecięca.

Próbowaliśmy w piątek skontaktować się z senatorem Lenzem, jednak nie odebrał on od nas telefonu. Wysłaliśmy politykowi pytania w wiadomości SMS, jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, odnosząc się do trwających kontroli, poinformował tvn24.pl, że nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury. Nie uściślił jednak, czego miałoby ono dotyczyć. Wcześniej senator Tomasz Lenz również zapowiadał takie zawiadomienie, dotyczące "możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim".

W opublikowanym w Internecie nagraniu żona dodała, że nie pozostawią "tych kłamstw bez reakcji". - Dosyć fali hejtu. Dosyć tej agresji. Postanowiliśmy dochodzić ochrony naszego dobrego imienia oraz bezpieczeństwa naszego małoletniego syna na drodze prawnej. Myślę, że każdy rodzić postąpiłby podobnie w naszej sytuacji - podkreśliła Anna Lenz.

Lenz o trzech kłamstwach

Senator Lenz stanowczo zaprzecza ustaleniom dziennikarzy i informacjom podawanym przez Mariusza Trojanowskiego. Polityk wskazał, że w jego ocenie WP dopuściła się trzech kłamstw. Pierwszym nazwał doniesienia o tym, jakoby małoletnie dziecko zostało przyjęte bez kolejki. Wskazał, że w momencie przyjechania jego oraz syna do tej placówki żaden pacjent nie oczekiwał w kolejce na zabieg czy leczenie.

- Kłamstwo drugie, to stwierdzenie, że nie było zgody na zabieg. Odbył się on za zgodą rodzica, ponieważ ja byłem obecny w szpitalu podczas zabiegu. Posiadam dokumentację, w której podpisałem zgodę na zabieg oraz podpisałem wypis ze szpitala w dniu 15 marca i otrzymałem te dokumenty. Kłamstwo trzecie jakoby zabieg odbył się bez dokumentacji. Posiadamy tę dokumentację wraz z opisem stanu fizycznego i psychicznego dziecka - mówił.

