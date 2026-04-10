Zabieg syna senatora KO. Szpital potwierdza uchybienia, jest kontrola NFZ

Tomasz Lenz
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim o zabiegu syna senatora Lentza. "Nie do końca jak należy"
Źródło: "Polska i Świat" TVN24
Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. To tam - bez dokumentacji medycznej i z pominięciem kolejki - miał przejść zabieg syn senatora KO Tomasza Lenza. Prezes szpitala potwierdza, że doszło do nieprawidłowości. Głos zabrał też szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Według informacji Wirtualnej Polski, w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim miało dojść do nieprawidłowości przy organizacji w połowie marca zabiegu medycznego, który miał zostać wykonany dla osoby z najbliższej rodziny senatora KO Tomasza Lenza. Zabieg miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki.

Zdaniem senatora Lenza właściwe procedury zostały zachowane.

Tomasz Lenz
Tomasz Lenz
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Kontrola NFZ

W związku z tymi doniesieniami, kontrolę w placówce wszczął Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak przekazała w odpowiedzi na pytania tvn24.pl rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ, Barbara Nawrocka, kontrola ta rozpoczęła się 7 kwietnia i dotyczy ona "obszaru dostępności do świadczeń".

"Niezależnie od rozpoczętej kontroli, dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Odziału Wojewódzkiego NFZ zwróciła się tego samego dnia do placówki z prośbą o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Postępowania są w toku" - podkreśliła.

O wyjaśniania do kierownika placówki zwrócił się także Rzecznik Praw Pacjenta.

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim o zabiegu syna senatora Lentza. "Nie do końca jak należy"
Prezes szpitala: nic nie wiem o wydaniu dokumentacji medycznej

Według WP w zabiegu brali udział ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na innych oddziałach. Pytany o to prezes szpitala, mecenas Mariusz Trojanowski, powiedział TVN24: - Niestety, wszystko wskazuje na to, że zrobili ten zabieg w czasie dyżuru.

- Szpital nie miał wiedzy o jakimś planowanym zabiegu. Był zabieg 15 marca, który nie do końca jest zrobiony tak, jak należy - podkreślił Trojanowski.

W rozmowie z PAP prezes zaznaczył, że zabieg "odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu, która jest wymagana przez przepisy prawa".

Brak dokumentacji oznacza, że procedury nie da się rozliczyć w systemie NFZ.

Senator Tomasz Lenz w wydanym oświadczeniu stwierdził, że rzekomy brak dokumentacji medycznej nie jest prawdą. Stwierdził on, że dokumentacja została sporządzona.

Co na to prezes Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim? Mariusz Trojanowski powiedział reporterce TVN24, Ewie Wagner, że jeśli senator posiada taką dokumentację, to powinien powiedzieć, "od kogo ją otrzymał i w jakim trybie". - Ja podpisuję wydawanie dokumentacji szpitalnej i nic o tym nie wiem - zaznaczył.

W szpitalu toczy się wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, które ma zakończyć się we wtorek.

Kierwiński: wiele z tych informacji jest nieprawdziwych

Do sprawy w piątek w Polsat News odniósł się szef MSWiA, sekretarz generalny KO Marcin Kierwiński, który przypomniał, że w sprawie toczy się kontrola. - Zobaczymy, jakie będą wyniki tej kontroli - mówił.

Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Dopytywany o to, czy na tym etapie nie budzi to jego niepokoju, odparł: - Budzi to mój niepokój, ale czekam na wyniki kontroli. Natomiast chcę jedną rzecz bardzo jasno powiedzieć. Wiele z tych informacji jest, z tego co wiem, nieprawdziwych - mówił.

Kierwiński dodał, że pacjent ma pełną dokumentacje medyczną. - Nie chcę tego dzisiaj omawiać, ale to też jest kwestia pewnego konfliktu personalnego, który w tamtej miejscowości się rozgrywa, ale takie kwestie, jest dokumentacja, albo nie ma dokumentacji, są bardzo proste do sprawdzenia. Zaraz po kontroli będziemy mieli wszystko czarno na białym. Będziemy wiedzieli, kto w tej sprawie mówi prawdę - zaznaczył.

Oświadczenie Tomasza Lenza

Senator Tomasz Lenz opublikował we wtorek oświadczenie, w którym ocenił informacje opublikowane przez WP jako "nieprawdziwe".

"Przedstawiony materiał nie oddaje rzeczywistego przebiegu zdarzeń dotyczących świadczenia zdrowotnego udzielonego mojemu małoletniemu synowi. Zabieg został wykonany w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych. Ze względu na charakter świadczenia oraz bezpieczeństwo dziecka nie było możliwe przeprowadzenie go w warunkach przychodni lekarza rodzinnego” - napisał w oświadczeniu przekazanym mediom senator Lenz.

Jak dodał, "nieprawdziwe są również twierdzenia o braku dokumentacji czy braku zgody na zabieg". "Dokumentacja została sporządzona, a mój syn opuścił szpital tego samego dnia po godzinie 18.00, po zakończeniu koniecznej obserwacji i za zgodą lekarzy. Szczególnie bulwersujące jest wykorzystywanie zdrowia małoletniego dziecka do budowania sensacyjnej narracji medialnej opartej na anonimowych relacjach i insynuacjach" - napisał w oświadczeniu senator Lenz.

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP, Polsat News

