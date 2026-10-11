Kujawsko-Pomorskie Agresywny mężczyzna ruszył z nożem na policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu Oprac. Filip Czekała |

Bydgoszcz. Nie żyje mężczyzna, który ruszył z nożem na policjantów Źródło wideo: Klaudia Grys/lovebydgoszcz.pl Źródło zdj. gł.: Lznmss/lovebydgoszcz.pl

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Policjanci zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie, który miał dokonywać samookaleczeń przy ulicy Stawowej w Bydgoszczy, odebrali około godziny 21.

- Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze wezwali wsparcie. Mężczyzna pozostawał agresywny, nie reagował na polecenia policjantów, przez cały czas trzymając w ręku nóż - relacjonuje młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło około godz. 21 Źródło zdjęcia: Lznmss/lovebydgoszcz.pl

"Funkcjonariuszka oddała strzał"

W pewnym momencie mężczyzna ruszył w kierunku policjantów z nożem. - Funkcjonariuszka oddała strzał w stronę agresora. Mężczyzna został zraniony - przekazała Chlebicz.

Na miejscu obecne było już pogotowie ratunkowe. Ratownicy natychmiast udzielili pomocy poszkodowanemu.

44-latek trafił do szpitala. - Po godzinie 22 otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Trwają w tej chwili czynności na miejscu interwencji - podała Chlebicz.