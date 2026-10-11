Agresywny mężczyzna ruszył z nożem na policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu
Policjanci zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie, który miał dokonywać samookaleczeń przy ulicy Stawowej w Bydgoszczy, odebrali około godziny 21.
- Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze wezwali wsparcie. Mężczyzna pozostawał agresywny, nie reagował na polecenia policjantów, przez cały czas trzymając w ręku nóż - relacjonuje młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
"Funkcjonariuszka oddała strzał"
W pewnym momencie mężczyzna ruszył w kierunku policjantów z nożem. - Funkcjonariuszka oddała strzał w stronę agresora. Mężczyzna został zraniony - przekazała Chlebicz.
Na miejscu obecne było już pogotowie ratunkowe. Ratownicy natychmiast udzielili pomocy poszkodowanemu.
44-latek trafił do szpitala. - Po godzinie 22 otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Trwają w tej chwili czynności na miejscu interwencji - podała Chlebicz.