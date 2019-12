Po 43 latach Kuba ma znów premiera. Został nim "wrażliwy politycznie" architekt

Foto: PAP/EPA/Yander Zamora Video: Reuters

"Architekt reformy emerytalnej" rezygnuje ze stanowiska

16.12 | Jean-Paul Delevoye, pełniący we Francji funkcję wysokiego komisarza do spraw emerytur, podał się w poniedziałek do dymisji w związku z zarzutami o konflikt interesów. Rezygnację przyjął prezydent Emmanuel Macron. Jak ocenia Reuters, to cios dla francuskiego przywódcy, który boryka się ze strajkiem generalnym związków zawodowych, sprzeciwiających się zapowiadanej reformie emerytalnej. Masowe protesty od prawie dwóch tygodni paraliżują Francję.

