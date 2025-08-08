Został skazany za pedofilię, ukrywał to przed partnerką

Mężczyzna nie powiedział partnerce, że został skazany za pedofilię Źródło: Małopolska policja

Mężczyzna miał współżyć z nastolatką w 2021 roku, miał wówczas 24 lata. Został za to skazany na 2,5 roku więzienia przez Sąd Rejonowy w Wadowicach. Wyrok uprawomocnił się w lutym tego roku.

"Ale pochodzący z powiatu wadowickiego mężczyzna do więzienia nie trafił. Po ogłoszeniu wyroku opuścił miejsce zamieszkania, by nigdy do niego nie wrócić" – podaje małopolska policja.

Ukrył wyrok przed dziewczyną

Śledczy ustalili, że skazany ukrywa się w województwie śląskim. "Do Krakowa przyjeżdżał w celach towarzyskich i tutaj został zatrzymany przez małopolskich 'łowców głów' z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie" – czytamy w komunikacie. W zasadzkę wpadł 28 lipca nad ranem. Wychodził z mieszkania swojej partnerki.

"Był całkowicie zaskoczony. Zaskoczona była także jego dziewczyna, która nic nie wiedziała o kryminalnej przeszłości swojego partnera. Nie miała również pojęcia, że mężczyzna jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości" – podaje policja.

27-latek trafił do aresztu śledczego.