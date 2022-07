Stodoła w ogniu po uderzeniu pioruna

Pożar stodoły

Burze i ulewy

We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego do godz. 18 w sobotę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obejmuje powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.