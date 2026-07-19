Kraków Nożownik z zarzutem po ataku na radnego. Samorządowiec opublikował nagranie Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Radny powiatu gorlickiego Andrzej Barna po ataku nożownika na Łemkowskiej Watrze Źródło wideo: Gmina Uście Gorlickie Źródło zdj. gł.: Gmina Uście Gorlickie

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Zarzut uszkodzenia ciała usłyszał po wytrzeźwieniu 46-letni obywatel Ukrainy. Poszkodowany to radny powiatu gorlickiego, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, Andrzej Barna. Samorządowiec został raniony nożem między innymi w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala, obrażenia nie zagrażały życiu.

Radny powiatu gorlickiego Andrzej Barna Źródło zdjęcia: Gmina Uście Gorlickie

46-latek zostanie doprowadzony w niedzielę do prokuratury na przesłuchanie. Policja zapowiedziała wniosek zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach wieczornych, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie.

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Agresor stawiał opór, policjanci użyli paralizatora

- 46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Będąc pod wpływem alkoholu zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona. W wyniku ataku ranny został 37-latek. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, między innymi w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala – powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak dodała, po przybyciu na miejsce policjantów agresor nie wykonywał ich poleceń i stawiał opór.

- Wobec mężczyzny został użyty paralizator. Po obezwładnieniu, zgodnie z procedurami, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było potrzeby jego hospitalizacji. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu - przekazała rzeczniczka.

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Radny: jestem cały, zdrowy, dobrze się bawię

W sobotę radny Andrzej Barna ponownie pojawił się na wydarzeniu. Na profilu gminy Uście Gorlickie opublikowano nagranie, na którym samorządowiec odniósł się do zdarzenia.

- Bardzo dziękuję za liczne słowa wsparcia i za to, że martwiliście się o mnie, moi drodzy sąsiedzi, mieszkańcy. Jak widzicie, po tym niefortunnym zajściu, które miało miejsce, jestem cały, zdrowy, dobrze się bawię na Watrze i serdecznie was zapraszam - powiedział.

Ważne wydarzenie dla społeczności łemkowskiej

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Nie ma jak w domu".

Organizatorzy podkreślają także ideę "NO HEJT", akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.