Znęcali się nad końmi, dwa z nich nie przeżyły transportu. Usłyszeli wyrok

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informacje od polskich turystów, którzy we wtorek wieczorem wracali z Salonik w Grecji do Polski. Ich samolot miał lądować w nocy na lotnisku we Wrocławiu, ale maszyna ostatecznie została skierowana do Bratysławy, skąd turyści wrócili do Grecji. Dlaczego? Bo samolot greckich linii lotniczych nie został wpuszczony w polską przestrzeń powietrzną.