Zatrzymania w urzędzie miasta w Nowym Sączu. Nieoficjalnie: chodzi o prezydenta miasta

Informacje o akcji agentów CBA w magistracie pojawiły się rano. Potwierdził je rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Potwierdzam, że od samego rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zatrzymano dwóch urzędników - przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Nieoficjalnie RMF FM poinformował, że chodzi prezydenta Ludomira Handzla i wiceprezydenta Artura Bochenka.

Jacek Dobrzyński nie potwierdził tych informacji.

Działania CBA w Nowym Sączu

To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu. We wtorek prezydent Nowego Sącza poinformował, że "czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic".

Działania CBA są związane ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Europejska.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 29 października do 12 listopada 2024 r. pracownik samorządowy miał przekroczyć swoje uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieprawidłowości dotyczyły przetargu na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”, realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Dofinansowanie UE do projektu wynosi niemal 4,4 mln zł.

"W wyniku szeregu nieprawidłowości w organizacji przetargu i przekroczenia uprawnień przez pracownika samorządowego miało dojść do ujawnienia istotnych informacji jednemu z oferentów. Takie działanie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes w postaci niezakłóconego przeprowadzenia przetargu publicznego, co stanowi działanie na szkodę interesu publicznego, powodując szkodę w kwocie ponad 600 tys. euro" - podano w komunikacie CBA przesłanym PAP.