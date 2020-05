Policyjna akcja przy granicy. Marihuana warta miliony ukryta w karmie dla psów

Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu przejścia granicznego Gorzyczki (woj. śląskie) przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie i antyterrorystów. 29-latek wjechał do Polski z Czech.

Narkotyki warte 4 miliony

Kierowca mercedesa został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. - Jest on związany ze środowiskiem pseudokibiców. W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące wewnątrzwspólnotowego przewozu znacznej ilości narkotyków. Grozi za to do 15 lat więzienia - powiedziała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinsp. Renata Laszczka-Rusek.