Rodzice poszli na zakupy, w aucie zostawili dzieci

Apel policji

Policja apeluje o rozsądek do opiekunów dzieci oraz właścicieli zwierząt i o to, aby nie pozostawiali ich w zamkniętych pojazdach. Przypomina też, że za narażanie na utratę życia lub zdrowia dziecka grozi do pięciu lat więzienia, natomiast za znęcanie nad zwierzęciem do więzienia można trafić na trzy lata.