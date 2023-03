Ktoś włożył psa do reklamówki, zawiązał ją i wyrzucił w lesie. Policjanci uratowali zwierzę i znaleźli mu dom

Policja szuka osoby, która wsadziła do reklamówki psa i porzuciła go w lesie w Zarzeczu na Podkarpaciu. Na przestraszone zwierzę natknęła się spacerowiczka, która o sprawie powiadomiła policję. Mundurowi jeszcze tego samego dnia znaleźli szczeniakowi dom. Teraz apelują do świadków zdarzenia lub osób, które rozpoznają psa, o zgłaszanie się na komendę policji w Nisku.