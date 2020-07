Ranny bocian spadł na ziemię i nie mógł odlecieć. W kartonie przewieźli go azylu

Młody bocian najprawdopodobniej spadł na ziemię podczas próby lotu. Rannego ptaka uratowali policjanci, którzy w kartonie dostarczyli go do ptasiego azylu.

W kartonie do azylu

- Po zorganizowaniu mu wygodnego środka transportu, przekazali go właściwym służbom. Symbol polskich szczęśliwych rodzin trafił do "ptasiego azylu", gdzie pod okiem specjalistów będzie dochodził do zdrowia – mówi Kwieciński.