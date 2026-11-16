Kraków Policjanci oddelegowani do Warszawy w dniu zamachu. Policja i wojewoda wyjaśniają Anna Winiarska |

Tak przebiegł Zamach w Krakowie. Nagrania zsynchronizowane w czasie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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W odpowiedzi na pojawiające się w mediach zarzuty o brak wystarczającej liczby funkcjonariuszy w mieście podczas tragicznych wydarzeń na krakowskim rynku, małopolska policja opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśnia, że 141 policjantów wysłanych do Warszawy, to członkowie oddziału prewencji.

- Oddział Prewencji to ponad 500 funkcjonariuszy. Wliczają się oni w garnizon małopolskiej policji, ale nie przynależą do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Należy jednak podkreślić, że Oddział Prewencji Policji obsługuje całą Polskę. To nie są funkcjonariusze, którzy są przypisani do działania tylko i wyłącznie na terenie garnizonu małopolskiego. To funkcjonariusze, którzy zgodnie z potrzebami kadrowymi Policji mogą być delegowani na terenie całego kraju - wyjaśnia wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

Dodał, że w sumie w małopolskim garnizonie służy ponad osiem tysięcy osób.

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Ilu policjantów było w Krakowie?

Żaden z policjantów oddelegowanych pod Trybunał Konstytucyjny nie należał do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

"128 policjantów prewencji (patrolówka, dzielnicowi, ruch drogowy i wywiadowcy) pełniło służbę na terenie Krakowa. To są siły podległe KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE. (…) Służba prewencji i oddział prewencji to dwa zupełnie różne piony mające zupełnie różne zadania!" - tłumaczy małopolska policja.

- Oprócz tego, w sobotę działali także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy pracowali również w obszarze Starego Miasta - dodaje wojewoda.