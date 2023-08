Bakterie w wodzie i zakaz pływania, a na kąpielisku tłumy. Sanepid: kąpiel jest bardzo niebezpieczna

Mimo stwierdzenia obecności groźnych bakterii E. coli i enterokoków w zalewie Kryspinów pod Krakowem kąpią się ludzie. Nie pomagają znaki informujące o zakazie wchodzenia do wody ani taśma odgradzająca kąpielisko. - Ta kąpiel jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla dzieci - mówi nam Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Tymczasem bawiących się w wodzie ludzi - również dzieci - widać nawet na zdjęciach opublikowanych przez przedstawicieli kąpieliska w mediach społecznościowych.

W poniedziałek (14 sierpnia) Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że woda w zalewie Na Piaskach w podkrakowskiej wsi Budzyń (akwen nazywany jest też "zalewem Kryspinów") jest niezdatna do kąpieli "ze względu na parametry mikrobiologiczne" .

Ludzie kąpią się w Kryspinowie mimo zakazu

Organizatorzy kąpieliska odgrodzili plażę taśmą i postawili znaki informujące o zakazie kąpieli. "Obszar wyznaczony bojami, to jest 100 m linii brzegowej, będzie wyłączony z użytkowania. Pozostała część zalewu jest dostępna" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

To jednak nie powstrzymuje części wypoczywających nad zalewem osób. Na opublikowanych na profilu "Zalew Kryspinów" zdjęciach i filmach widać tłumy bawiących się we wtorek w wodzie ludzi, w tym małe dzieci. Tego dnia na terenie kąpieliska zorganizowano Dzień Rodziny. "Odważnych nie brakuje", "głupota" - czytamy w komentarzach pod relacją. Komentujący skarżą się też na to, że organizator kąpieliska wciąż pobiera opłaty za wstęp i niewystarczająco - ich zdaniem - informuje o stwierdzeniu w wodzie bakterii przed wejściem na płatny teren.