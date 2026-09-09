60-latek spadł ze skarpy. Ratownikom nie udało się go uratować
Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł ze skarpy na terenie Zakrzówka w Krakowie przed godziną 10. Na miejscu wypadku jako pierwsi pojawili się ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dołączyli do nich strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.
- Jak ustaliliśmy, mężczyzna w wieku około 60 lat spadł ze skarpy na półkę skalną, która znajdowała się około 15 metrów poniżej. Ratownicy WOPR prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Przybyli na miejsce strażacy pomogli przetransportować mężczyznę do karetki. Tam przejęli go ratownicy medyczni, którzy później stwierdzili zgon - poinformował Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Według wstępnych informacji nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniać będą pod nadzorem prokuratora policjanci. Postępowanie jest na wczesnym etapie.
Czym jest Zakrzówek?
Zakrzówek to jeden z najpopularniejszych terenów rekreacyjnych w Krakowie. Powstał na obszarze dawnego kamieniołomu wapienia. Miejsce słynie z charakterystycznego zbiornika o turkusowej wodzie, wysokich skał oraz rozległych terenów spacerowych.