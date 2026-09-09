Kraków 60-latek spadł ze skarpy. Ratownikom nie udało się go uratować Rafał Molenda |

Tak po budowie parku wygląda krakowski Zakrzówek Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

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Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł ze skarpy na terenie Zakrzówka w Krakowie przed godziną 10. Na miejscu wypadku jako pierwsi pojawili się ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dołączyli do nich strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.

- Jak ustaliliśmy, mężczyzna w wieku około 60 lat spadł ze skarpy na półkę skalną, która znajdowała się około 15 metrów poniżej. Ratownicy WOPR prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Przybyli na miejsce strażacy pomogli przetransportować mężczyznę do karetki. Tam przejęli go ratownicy medyczni, którzy później stwierdzili zgon - poinformował Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Według wstępnych informacji nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniać będą pod nadzorem prokuratora policjanci. Postępowanie jest na wczesnym etapie.

Czym jest Zakrzówek?

Zakrzówek to jeden z najpopularniejszych terenów rekreacyjnych w Krakowie. Powstał na obszarze dawnego kamieniołomu wapienia. Miejsce słynie z charakterystycznego zbiornika o turkusowej wodzie, wysokich skał oraz rozległych terenów spacerowych.

Krakowski Zakrzówek Źródło zdjęcia: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie