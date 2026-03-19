Kierowca ciężarówki jechał tunelem z pękniętą oponą. Są zniszczenia

Kierowca ciężarówki jechał tunelem z pękniętą oponą. Infrastruktura została uszkodzona Źródło: GDDKiA

W czwartek rano kierowca pojazdu ciężarowego przewożącego drewno przejechał niemal cały tunel na zakopiance z pękniętą oponą. Odsłonięta felga uszkodziła elementy infrastruktur obiektu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie, na którym widać przejazd ciężarówki, i poinformowała o uszkodzeniach. "Szacujemy szkody" - napisali drogowcy we wpisie.

Po incydencie w tunelu wprowadzono ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Na razie nie wiadomo jednak, jak długo będzie ono obowiązywać.

"Kierowca zatrzymał się w tunelu, sprawdził oponę i pojechał dalej, niszcząc m.in. studzienki" - napisali przedstawiciele GDDKiA na portalu X. Wyjaśnili też, co należało zrobić w takiej sytuacji. Kierowca powinien zatrzymać się na pasie awaryjnym, a operator tunelu w odpowiedni sposób regulować ruchem.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok