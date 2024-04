Budowali zakopiankę, przenieśli dom pisarza. O cztery kilometry. "Zupełny ewenement"

czytaj dalej

Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki zakłócał debatę w Sejmie dotyczącą aborcji. Przemawiająca w tym czasie posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej zwróciła się do Mateckiego w ostrych słowach, mówiąc m.in., że "nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce".