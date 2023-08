Droższe parkowanie w Zakopanem, ale tylko dla turystów

Od wtorku w Zakopanem turyści płacą więcej za parkowanie w mieście. Weszły w życie podwyżki stawek w strefie płatnego parkowania - w niektórych przypadkach ceny podskoczyły niemal dwukrotnie. Zmianę odczują przyjezdni, nie dotknie ona za to mieszkańców Zakopanego, dla których opłaty pozostaną na tym samym poziomie. Dla wszystkich zwiększy się za to kara za brak biletu parkingowego.

We wtorek 1 sierpnia weszła w życie podwyżka cen w strefie płatnego parkowania w Zakopanem. Według nowego cennika głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć turyści - dla mieszkańców opłaty pozostaną na niezmienionym poziomie.

Płatne parkowanie w Zakopanem. Nowy cennik

Jak wynika z przyjętej w czerwcu uchwały zakopiańskich radnych, wzrost cen dla osób nieposiadających abonamentu jest w niektórych przypadkach dwukrotny. Minimalna kwota, jaką zapłacą przyjezdni w każdej ze stref, to dwa albo trzy złote - wcześniej była to złotówka.

Przy płatności trzeba teraz szczególnie uważać, bo strefa płatnego parkowania została podzielona na cztery podstrefy - istniejące wcześniej A i B oraz nowe: C i D. W podstrefach A, B i C pierwsza godzina parkowania dla turystów kosztuje cztery albo pięć złotych - wcześniej były trzy złote. Druga godzina to kolejno koszt sześć złotych (A), 4,60 zł (B) i 4,50 zł( C) - poprzednia stawka to 3,50 zł. Za trzecią godzinę płacimy odpowiednio 7,20, 5,40 i 5,00 - wcześniej koszt wynosił 4,30 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju miasto kasuje od 1 sierpnia kolejno pięć złotych w podstrefie A oraz cztery złote w podstrefach B i C. Wcześniej cena wynosiła trzy złote.