Wybuch gazu w barze. Jedna osoba poparzona

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, kiedy kobieta rozpoczynała pracę. Kiedy weszła do lokalu doszło najprawdopodobniej do samozapłonu gazu, który był nagromadzony w pomieszczeniu i doszło do eksplozji. Poszkodowana została przewieziona do szpitala karetką pogotowia – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.