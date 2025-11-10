Walczą o wpisanie Krupówek do rejestru zabytków

Zakopane (Małopolska) Źródło: Google Maps

Odwołanie złożyło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Zakopanem (TOnZ). Społecznicy zarzucają wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków błędne i niepełne ustalenie stanu faktycznego oraz niewłaściwą ocenę wartości zabytkowych obszaru.

Według Towarzystwa, obecny wygląd Krupówek, łączący różne style architektoniczne - od regionalnego po modernistyczny - stanowi o ich tożsamości i jest "świadectwem historycznych nawarstwień".

- To właśnie różnorodność form architektonicznych, wynikająca z historii Zakopanego i wpływu różnych stylów, tworzy wyjątkowy charakter Krupówek. Nie można jej traktować jako wady, lecz jako wartość dodaną rozwój miasta – powiedziała Agata Nowakowska-Wolak z zakopiańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Odwołali się też urzędnicy

Społecznicy wskazują również, że dominacja funkcji komercyjnych wzdłuż Krupówek nie jest zjawiskiem nowym, lecz historycznie ugruntowanym - charakterystycznym dla głównych ulic miejskich typu "high street" czyli głównej ulicy w mieście, przeznaczonej do celów hotelowych, komercyjnych, gastronomicznych i reprezentacyjnych. TOnZ zwraca też uwagę, że istniejąca ochrona w ramach Parku Kulturowego i planów miejscowych jest niewystarczająca, skoro – jak argumentują – "wielkokubaturowa zabudowa postępuje, a wartości historyczne ulegają osłabieniu".

W odwołaniu przypomniano, że układ ulic i bloków zabudowy Krupówek pozostaje stosunkowo stabilny od końca XIX w., a jego przekształcenia odzwierciedlają proces rozwoju miasta. TOnZ podkreśla też, że obszar obejmuje elementy przyrodnicze o walorach historycznych, m.in. grupę cisów uznanych za pomnik przyrody oraz Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego przy Muzeum Tatrzańskim. Towarzystwo wnosi o uchylenie decyzji konserwatora i orzeczenie wpisu Krupówek do rejestru zabytków jako "historycznego układu urbanistycznego części miasta Zakopane w granicach Parku Kulturowego obszaru ul. Krupówki"

Oddzielne odwołanie w tej sprawie złożył też Urząd Miasta Zakopane.

Krupówki w 1926 roku Źródło: Henryk Schabenbeck, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Konserwator odmawia

W październiku małopolski wojewódzki konserwator zabytków odmówił wpisania Krupówek do rejestru. W uzasadnieniu wskazano, że obszar ten nigdy nie tworzył spójnego historycznego układu urbanistycznego, a obecny charakter ulicy znacznie odbiega od pierwotnej struktury przestrzennej i estetycznej. Wojewódzki konserwator przypomniał, że Krupówki chronione są już przez lokalne przepisy – jako część Parku Kulturowego oraz poprzez indywidualne wpisy do ewidencji zabytków.

Konserwator zaproponował władzom miasta wprowadzenie dodatkowych form ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, m.in. ustalenie zasad dotyczących kształtu i wysokości zabudowy oraz detalu architektonicznego. Wskazał jednocześnie, że te propozycje nie zostały dotąd zrealizowane.

