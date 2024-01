Ratownicy z Zakopanego doczekają się nowej karetki

czytaj dalej

Niszowa telewizja Roberta Bąkiewicza była hojnie finansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez podległy temu resortowi Fundusz Sprawiedliwości. Jak ustalił reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński, od 5 czerwca do 30 listopada 2023 roku do spółki, której prezesem jest narodowiec i polityk Suwerennej Polski, trafiło w sumie 200 tysięcy złotych. Pieniądze płynęły nawet wtedy, gdy działacz zapisał się do partii Zbigniewa Ziobry i kandydował do Sejmu.