Strażnik próbował zatrzymać auto, został staranowany. Nagranie

Samochody osobowe paraliżowały ruch przy dworcu w Zakopanem. Wezwany na interwencję strażnik miejski poinformował kierowców, żeby poczekali na kontrolę. Jeden nie posłuchał i odjechał. Strażnik chciał go zatrzymać, został staranowany. Kierowcy groziło najwyżej 500 złotych mandatu, teraz może nawet trafić do więzienia. Nagranie ze zdarzenia opublikował Tygodnik Podhalański.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek przy dworcu autobusowym w Zakopanem około godziny 14.30.

- Obowiązuje tam znak B1, to znaczy, że nie wszyscy mogą wjeżdżać. Zakaz ruchu nie dotyczy tam tylko pojazdów komunikacji publicznej, służb, w tym straży miejskiej oraz osób z niepełnosprawnościami - wyjaśnia Marek Trzaskoś, komendant straży miejskiej w Zakopanem.

Strażnik polecił kierowcom poczekać na kontrolę, groziło im 500 złotych grzywny

- Strażnik poinformował kierowców wyjeżdżających z płyty dworca żeby zatrzymali się w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia. Polecił, by zjechali na pobocze i poczekali na kontrolę. Chodziło o zweryfikowanie, czy byli uprawnieni do wjazdu na dworzec, na przykład czy posiadają niebieską kartę osoby z niepełnosprawnością. Równocześnie poprosił straż o wsparcie dodatkowych funkcjonariuszy - relacjonuje Trzaskoś.

Złamanie zakazu wjazdu to wykroczenie. Maksymalna kara to 500 złotych grzywny plus punkty karne. Jeden z kierowców zapłaci dużo więcej.