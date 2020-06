Spłoszone konie poniosły zaprzęg, jedno ze zwierząt uderzyło w bariery. Nie udało się go uratować

Dwa konie ciągnące zaprzęg na drodze do Morskiego Oka w Tatrach spłoszyły się i wbiegły w barierki. Jedno ze zwierząt zostało ciężko ranne, nie udało się go uratować. Na wozie nie było turystów, poszkodowany został woźnica, który trafił do szpitala.

"Woźnica próbował ratować konie"

- Jeden z koni przeleciał przez bariery i leżał nogami do góry. Drugi też był spłoszony, biegał po okolicy, ale udało się go złapać. Poszkodowany woźnica, który do końca pozostał na wozie i próbował ratować konie, trafił do zakopiańskiego szpitala – relacjonował Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.