Wypadek na Szpiglasowej Przełęczy w Zakopanem. Podczas schodzenia grupy turystów, jedna z kobiet spadła z dużej wysokości. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej życia nie udało się jednak uratować.

W trakcie minionego weekendu w Tatrach ratownicy TOPR udzielili pomocy 21 osobom. Do śmiertelnego wypadku doszło na Szpiglasowej Przełęczy.

„W sobotę, podczas schodzenia sześcioosobowej grupy turystów ze Szpiglasowej Przełęczy, jedna z turystek na stromych śniegach upadła z wysokości i w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Ewakuacji śmigłowcem wymagali również towarzysze poszkodowanej. Do podobnego zdarzenia doszło podczas schodzenia grupy turystów z Przełęczy Krzyżne w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich. Tutaj turyści mieli więcej szczęścia i bez obrażeń śmigłowcem przetransportowano ich do schroniska. Śmigłowcem ewakuowano również turystę z urazem nogi z Progu Zmarłego Stawu" – informują ratownicy TOPR z Zakopanego.