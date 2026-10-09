Przez 1000 dni poruszał się po krajach strefy Schengen bez ważnej wizy
7 października strażnicy graniczni z placówki w Zakopanem zatrzymali do kontroli międzynarodowy autobus relacji Budapeszt-Warszawa.
Jedną z osób, które sprawdzili, był obywatel Gruzji. Okazało się, że mężczyzna nie ma ważnej wizy. W rozmowie ze strażnikami powiedział, że ostatni raz wjechał do Polski około dwa i pół roku temu i od tego czasu nie opuszczał strefy Schengen.
"Mężczyzna podejmował wcześniej próby uregulowania swojego pobytu w Polsce. W 2022 oraz 2024 roku złożył do wojewody świętokrzyskiego wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Oba wnioski pozostawiono jednak bez rozpatrzenia. Przyznał również, że po raz pierwszy wjechał do strefy Schengen w październiku 2023 roku, a łączny okres jego nielegalnego pobytu na jej terytorium wyniósł 1000 dni" - podali w komunikacie strażnicy graniczni.
Decyzją komendanta placówki Straży Granicznej w Zakopanem 38-latek został zobowiązany do powrotu do swojego kraju z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen.