Pożar zrujnował Dom Doktora w Zakopanem. Zlecono ekspertyzę

Ekspertyzę zlecił Narodowy Instytut Dziedzictwa na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rzeczniczka NID Anna Śmigielska przekazała, że w minionym tygodniu w Domu Doktora dokonywane były oględziny. Przeprowadzono też inspekcje służb oceniających stan techniczny budynku oraz służb konserwatorskich, które na tym etapie są odpowiedzialne za przygotowanie wytycznych do jego zabezpieczenia.

Równolegle trwały spotkania i rozmowy instytucji oraz organizacji, które wspierają właścicieli obiektu w jak najszybszym jego zabezpieczeniu i przygotowaniach do remontu.

Trwa zbiórka na odbudowę willi

Dzięki środkom zebranym na zrzutka.pl można było od razu przystąpić do pierwszych prac i wyłaniać wykonawców kolejnych zleceń.

- Przy takim zaangażowaniu w ratowanie willi Dom Doktora, zarówno społeczności lokalnej, jak i anonimowych osób z całego świata, jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że za dwa lata inauguracja Dnia Architektury Drewnianej odbędzie się właśnie w tym miejscu. Samą zrzutkę wsparło już prawie czterysta osób, na miejscu cały czas pojawiają się kolejne osoby do pomocy, dobrych dusz nie brakuje nigdzie. To się musi udać – skomentowała dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska.

- Oczywiście mówimy o najbardziej podstawowych pracach uprzątnięcia rumowiska po pożarze, zabezpieczenia dachu, otworów okiennych i drzwi, osuszania oraz zabezpieczenia kaflowych pieców, aby podczas mrozów nie uszkodziła ich woda, która dostała się do ich wnętrza – przekazała rzeczniczka NID.

Pożar Domu Doktora

Ogień w Domu Doktora wybuchł w nocy 31 października. Spłonęła część dachu, poddasza i klatki schodowej. W willi były gromadzone dzieła sztuki – obrazy, rzeźby drewniane, ceramiczne i gipsowe, rzemiosło artystyczne w tym meble w stylu zakopiańskim, historyczne fotografie oraz rzeczy osobiste doktora Kraszewskiego i dokumenty. 80 najcenniejszych dzieł sztuki uratowanych z pożaru trafiło do depozytu Muzeum Tatrzańskiego. Wśród nich są obrazy Witkacego, Rafała Malczewskiego, Wincentego Wodzinowskiego i Aleksandra Augustynowicza.

Przyczyny pożaru bada policja. Willa Dom Doktora to kolejny drewniany budynek w stylu zakopiańskim, który w ostatnim czasie stanął w płomieniach. W grudniu 2022 r. pożar częściowo strawił willę Skaut. Do podpaleń zabytkowych drewnianych willi w Zakopanem dochodziło już wielokrotnie. Do tej pory nikomu nie udowodniono celowych podpaleń.