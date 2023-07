"Przyjezdni kierowcy ignorują znaki drogowe", więc policjanci odholowują kolejne samochody

Zakopiańscy policjanci poinformowali o odholowaniu w ten weekend kolejnych kilkudziesięciu samochodów z drogi prowadzącej do przejścia granicznego Łysa Polana. Zapowiadają, że kierowcy niestosujący się do oznaczeń muszą liczyć się z tym, że po powrocie nie zastaną swojego pojazdu w miejscu, gdzie nielegalnie go pozostawili.

Nawet 800 euro mandatu

"Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Ponadto koszt odholowania samochodu do 3.5 t to dodatkowo około 450 zł, plus doba na parkingu kolejne 30 zł" – wylicza policja. Natomiast po stronie słowackiej nieprawidłowe parkowanie może się skończyć mandatem w wysokości nawet do 800 euro. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, "przyjezdni kierowcy niestety nadal ignorują znaki drogowe". "Bilety łączone do Morskiego Oka z wyznaczonym miejscem parkingowym należy zakupić z wyprzedzeniem na stronie TPN. W przeciwnym przypadku samochód proponujemy zostawić pod kwaterą i korzystać z komunikacji zbiorowej" – instruuje policja.