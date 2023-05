Pobiły się dwie nastolatki, zarzuty usłyszał ojciec

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość spieszy się w sprawie Komisji do spraw rosyjskich wpływów - pierwszy raport ma powstać 17 września. Padają zarzuty ekspertów, że "lex Tusk" jest niekonstytucyjnym zamachem na opozycję. Zwraca się również uwagę na to, że partia rządząca miała osiem lat i wszystkie dostępne służby, instytucje i narzędzia, by to wszystko zbadać. Materiał magazynu "Polska i Świat".