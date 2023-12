Trzech pijanych snowboardzistów kłóciło się na stoku. Interweniowała policja

czytaj dalej

Dwie osoby usłyszały zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 11-miesięczną dziewczynką, która z obrażeniami trafiła do szpitala we Wrocławiu. To matka dziecka Wiktoria T. i jej konkubent Alwin D. - Nie znajduję okoliczności łagodzących ani dla niej, ani dla niego. Szczęście, że to dziecko żyje - powiedział dla tvn24.pl prokurator rejonowy w Dzierżoniowie Tomasz Fedorszczak.