Konie z Morskiego Oka nie będą miały miały lżej. Testy hybrydowego wozu zakończone

Nowoczesne żelowe akumulatory, które zastosowano w wozie, okazały się za słabe. Jak przekazuje Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego, podczas testu w pełni naładowane akumulatory zaczęły się szybko rozładowywać. Testujący musieli zredukować do minimum wspomaganie, aby udało się dojechać do końca trasy. Podczas jazdy w dół z kolei, akumulatory się ładowały i tu nie było problemu. Oprócz niewystarczającej mocy zastosowanych w wozie akumulatorów, problematyczne okazało się nastawianie mocy wspomagania w trakcie jazdy.

Potrzebna jeszcze jedna osoba

- Ten system wymagał stałego monitoringu i ustawiania napędu. Woźnica jednak nie może się zajmować powożeniem i nastawianiem tego sprzętu jednocześnie. Wiemy, w czym jest problem, natomiast nie ma decyzji co do dalszych działań. Czekamy na odpowiedź producenta wozu co do dalszych propozycji udoskonalenia tego prototypu – powiedział Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.