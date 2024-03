Gdy "biały miś" z Krupówek zażądał od aktorki opłaty za to, że znalazł się w kadrze jej nagrania, w sieci znów zrobiło się głośno o przebierańcach oferujących swoje usługi w tej części Zakopanego. Okazuje się, że mimo istnienia parku kulturowego, ta praktyka jest legalna – pod jednym warunkiem.

Park kulturowy został wprowadzony w obrębie Krupówek w 2016 roku. Jego celem była zmiana wizerunku słynnego zakopiańskiego deptaka przez ograniczenie liczby krzykliwych szyldów i handlu obnośnego. Nie zniechęciło to jednak przebierańców, którzy nagabują turystów o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia – oczywiście odpłatnie.

Nie ma darmowych zdjęć z "misiem"

W miniony weekend aktorka z Zakopanego Hanna Turnau usiłowała nagrać relację z Krupówek na swój profil społecznościowy. Jeden z "przebierańców" znalazł się w kadrze i zażądał od niej zapłaty. Aktorka to nagranie upubliczniła. Zachowanie mężczyzny przebranego za "białego misia" zbulwersowało internautów.

- To jest problem ustawy, która daje wolną rękę różnym kombinatorom, a w rezultacie jest to obejście przepisów prawa, czyli tacy przebierańcy i handlarze na Krupówkach pozostają bezkarni. Straż miejska bowiem nie ma uprawnień do zrobienia prowokacji, aby udowodnić im nielegalną działalność - powiedział Trzaskoś.