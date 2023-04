Chcą, by Krupówki trafiły do rejestru zabytków. Wpis ma powstrzymać deweloperów

Wpis do rejestru zabytków ma uchronić Krupówki przed chaosem architektonicznym. Władze Zakopanego chcą, by wojewódzki konserwator zabytków objął jeden z najsłynniejszych w Polsce deptaków specjalną ochroną. Dzięki temu urzędnicy będą mieli wpływ na to, jak wyglądać będą nowe budynki. W praktyce chodzi o to, by zapobiec realizacji najbardziej śmiałych pomysłów deweloperów.

O wpis zabiegają zakopiańscy urzędnicy. W 2016 roku jeden z najsłynniejszych w Polsce deptaków został objęty przepisami o parku kulturowym. Okazało się to jednak niewystarczające, by uchronić ten obszar przed zakusami deweloperów. O ile uchwała ograniczała między innymi możliwości stawiania reklam i prowadzenia handlu ulicznego, to nie wpływała na planowane inwestycje. A każdy skrawek terenu w tej obleganej przez turystów lokalizacji jest na wagę złota. Były nawet plany wybudowania w okolicy potężnej galerii handlowej - ten projekt ostatecznie nie został jednak zrealizowany.

Krupówki w Zakopanem Shutterstock

Burmistrz: chcielibyśmy, by ktoś nad tym panował

Władze miasta chcą mieć wpływ na to, jakie i w jakiej formie prowadzone są przy Krupówkach inwestycje.

- Są właściciele, którzy pięknie dostosują się do całości Krupówek, ale są też intwestorzy, którzy chcą się pokazać, chcą budować coś całkowicie innego, niekoniecznie dostosowując się do charakteru Krupówek. A chcielibyśmy, żeby ten charakter został (zachowany - red.). One nie są typowo stylem zakopiańskim, ale chcielibyśmy, aby ktoś nad tym panował i będzie to robił konserwator - podkreślił w rozmowie z TVN24 burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Krupówki nocą Shutterstock

Styl zakopiański na Krupówkach

Krupówki to reprezentacyjna deptak Zakopanego o długości około kilometra. Jak czytamy na stronie zakopiańskiego urzędu miasta, "pierwotna wiejska drewniana zabudowa pod koniec XIX wieku stopniowo zaczęła ulegać murowanym kamienicom". Przy Krupówkach mieści się między innymi XIX-wieczne Sanktuarium Najświętszej Rodziny, wzniesione w stylu zakopiańskim Muzeum Tatrzańskie, a także Miejska Galeria Sztuki - jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce.

Styl zakopiański zwany jest też stylem witkiewiczowskim - od nazwiska Stanisława Witkiewicza. Jak czytamy na stronie Muzeum Tatrzańskiego, jest to "pierwszy styl narodowy, który pod koniec XIX i na początku XX wieku rozpowszechnił się nie tylko na Podhalu, oddziaływał również na wiele miejsc w dawnej Rzeczypospolitej".

O stylu zakopiańskim można dowiedzieć się więcej na wystawie w willi "Koliba", będącej oddziałem Muzeum Tatrzańskiego. Jest to zresztą "pierwszy dom w stylu zakopiańskim wybudowany według projektu Stanisława Witkiewicza" - informuje instytucja.

Krupówki to reprezentacyjny deptak w Zakopanem Shutterstock

