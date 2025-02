Wzmożone kontrole w wypożyczalniach quadów i skuterów śnieżnych to pokłosie styczniowego ataku uzbrojonego w nóż właściciela takiej wypożyczalni w Zakopanem . Zaatakował on jednego z właścicieli gruntów, który wraz z grupą poszkodowanych osób domagał się zaprzestania dewastowania ich pól przez pojazdy terenowe.

Kontrole wypożyczonych quadów i skuterów śnieżnych

Do tej pory przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji. W rozmowie z tvn24.pl Wieczorek wyjaśnił, że karani są klienci, którzy nie stosują się do przepisów. Policjanci stosują mandaty, odbierają dowody rejestracyjne, a także kierują sprawy do sądu. Jest jeden haczyk: mogą interweniować tylko na drogach publicznych. Na pola wjeżdżają po zawiadomieniu od właścicieli co do naruszenia własności.