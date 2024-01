"Kilka zatrzymanych osób, blisko sto interwencji, pożar oraz zranienie nożem młodego turysty"

czytaj dalej

To było w zasadniczej części niesłychanie konfrontacyjne wobec rządu wystąpienie polityczne - tak ocenił noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Lipiński z "Polityki". - Nie wydaje mi się to najlepszy moment i najlepsza forma na wybranie tego rodzaju konfrontacji - dodał. Dominika Sitnicka z OKO.press mówiła, że "zdecydowanie wybijała się informacja skierowana do rządu Donalda Tuska, a nie do Polaków i do Polek".