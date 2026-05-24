Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wjechał autem nad Morskie Oko. Tłumaczy i przeprasza. "Szlaban był podniesiony, nie zauważyłem znaku"

|
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Elektryczne busy już jeżdżą do Morskiego Oka. Zainteresowanie nimi jest jednak małe (materiał z maja 2025 r.)
Źródło wideo: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: instagram.com/andriy.gavryliv
Ukraiński influencer, który wjechał sportowym autem nad Morskie Oko, tłumaczy się pomyłką i przeprasza. Na najnowszym nagraniu widać, że przebywa we Lwowie. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv w swoich mediach społecznościowych pochwalił się w piątek wizytą nad Morskim Okiem. Dotarł tam sportową Corvettą, mimo że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów.

Influencer w drodze powrotnej, został zatrzymany i ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 100 złotych oraz ośmioma punktami karnymi, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do pięciu tysięcy złotych.

"Mogę popełniać błędy". Przeprasza i wyjaśnia

W niedzielę po południu nagrał relację w mediach społecznościowych. Tłumaczy, jak doszło do zdarzenia.

- Dzień dobry wszystkim! Chciałbym się zwrócić do ukraińskiego i polskiego narodu - rozpoczyna po ukraińsku, a po chwili odtwarza nagranie w języku polskim.

- Wyjeżdżając z Krakowa, wyznaczyłem trasę do Morskiego Oka i jechałem według nawigacji, która doprowadziła mnie na miejsce. Jak się później okazało, przy wjeździe na teren rezerwatu znajdował się szlaban, który powinien zatrzymać mój przejazd, jednak go nie zauważyłem, ponieważ był podniesiony. Również po drodze do Morskiego Oka nie spotkałem żadnych przedstawicieli parku, służb ochrony, ani policji, nie zauważyłem też znaku "zakaz ruchu" i biorę za to odpowiedzialność, to moja wina - słyszymy na nagraniu.

Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Źródło zdjęcia: instagram.com/andriy.gavryliv

- Jestem człowiekiem i mogę popełniać błędy, mimo wszystko niczego nie ukradłem, niczego nie uszkodziłem i nikomu nie zrobiłem krzywdy. Przepraszam jeśli uraziłem czyjeś uczucia. Jeśli chodzi o moją deportację, to wróciłem już do Ukrainy, więc nie można mnie deportować, ponieważ opuściłem Polskę dobrowolnie. Jeżeli chodzi o ewentualne ograniczenie możliwości poruszania się po terytorium Polski przez następne pięć lat, uważam takie stwierdzenia za bezpodstawne - mówi głos na filmie.

Na koniec Andriy Gavryliv informuje, że jest w "ukraińskim Lwowie" i zamierza nadal pomagać "obrońcom i obrończyniom" swojego kraju. Nagranie wykonano na tle Opery Lwowskiej.

Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy

Oświadczenie w sprawie zdarzenia opublikowała komenda powiatowa policji w Zakopanem. "Tatrzańska policja prowadzi czynności w oparciu o artykuł 127 Ustawy o Ochronie Przyrody, czyli o naruszenie zakazu wjazdu na teren parku narodowego" - czytamy.

Jak tłumaczy policja, "ponieważ interwencja wobec tego mężczyzny przeprowadzona była poza terenem parku narodowego, a człowiek ten wprowadził w błąd interweniujących policjantów co do rzeczywistego celu podróży, został wtedy ukarany jedynie mandatem w wysokości 100 złotych za niestosowanie się do znaków drogowych".

"Małopolska policja niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nowych okolicznościach tej sprawy wnioskowała do Urzędu ds. Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny do Polski oraz krajów strefy Schengen na 5 lat" - dodano.

Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen

Rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mjr Bogumił Strojny poinformował, że w przypadku cudzoziemców naruszających prawo możliwe jest skierowanie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia kraju lub wydalenie z Polski.

- Na ogół odbywa się to w ten sposób, że jeżeli policja ujawni cudzoziemca, który notorycznie narusza prawo, występuje z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązaniu do opuszczenia kraju albo o wydaleniu go z kraju - dobrowolnym lub pod konwojem. Wszystko zależy od okoliczności i tego, czy cudzoziemiec daje rękojmię, że sam opuści kraj. Jeżeli nie ma takiej pewności, jest odstawiany pod konwojem do granicy - powiedział mjr Strojny.

Jak dodał, jeśli wniosek trafia do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzja może zostać wydana niezwłocznie, nawet tego samego dnia.

Według Straży Granicznej ewentualna decyzja oznaczałaby dla Ukraińca zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen przez pięć lat.

- Informacja o zakazie zostałaby odnotowana w systemach granicznych, co uniemożliwiłoby mu ponowny wjazd do Polski - wyjaśnił rzecznik.

Sprawa nadal jest wyjaśniana. Policja prowadzi czynności mające na celu zgromadzenie dodatkowych dowodów przeciwko obywatelowi Ukrainy, zabezpieczany jest również monitoring. Materiały dotyczące naruszenia przepisów ochrony przyrody przygotowuje także straż Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dyrektor TPN: doszło do zbiegu kilku wykroczeń

Reporter TVN24 rozmawiał z Szymonem Ziobrowskim, dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uznał sytuację za niedopuszczalną.

- Niestety tak się złożyło, że ze względu na remont drogi do Morskiego Oka, systemy kontroli dostępu są wyłączone i szlaban był podniesiony. Nie zmienia to faktu, że obowiązują znaki pionowe, obowiązuje zakaz wjazdu. Samochód po prostu nie powinien tam wjechać - podkreślał.

Jak mówił Ziobrowski, "w tej sytuacji doszło do zbiegu kilku wykroczeń - hałas, płoszenie, poruszanie się po zmroku po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc mandat do 1000 złotych".

Klatka kluczowa-451348
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego o zdarzeniu w rejonie Morskiego Oka
Źródło: TVN24

Reakcja premiera i ministra

Na zdarzenie zareagował premier Donald Tusk.

"Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie" - napisał premier na platformie X. "Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji" - dodał.

Niedługo później zareagował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Sprawca rajdu na Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek Policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją" - poinformował.

tvn24.pl, PAP

ZOBACZ TAKŻE:
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
Wywiad medyczny
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
Udostępnij:
Tagi:
Morskie OkoZakopaneTatryPolicjaDonald TuskMarcin KierwińskiMałopolska
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych miejscach
METEO
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
Świat
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
METEO
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
METEO
Pożar domu w Sochaczewie
Płonął dom jednorodzinny. Pięć osób trafiło do szpitala
WARSZAWA
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
137-0011
"Fala uderzeniowa była tak wielka". W ataku ucierpiał polski klasztor
Świat
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
METEO
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu. Policja zatrzymała dwie osoby
WARSZAWA
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
METEO
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
Polska
Upalnie w Wielkiej Brytanii
Za nimi najgorętszy dzień w roku, to nie koniec. Może paść rekord
METEO
Nocny pościg ulicami miasta za 20-latkiem.
Nocny pościg za pijanym 20-latkiem. Nagranie
Łódź
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
Polska
Wielka Rafa Koralowa
Druga ofiara śmiertelna rekina w kraju w tym miesiącu
METEO
imageTitle
Heroiczne zwycięstwo Linette. Przerwała czarną serię w Paryżu
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
Świat
Globalna Flotylla Sumud
"Byliśmy bici, wielokrotnie rozbierani i szarpani". Polak o tym, jak byli traktowani aktywiści
Świat
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24+ Originals
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
Kontenerowiec Maersk (zdjęcie ilustracyjne)
Co i skąd importuje Polska? Ta kategoria wzrosła niemal o połowę
BIZNES
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
WARSZAWA
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica