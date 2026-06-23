Kraków Gazeta opublikowała teksty o inwestycji. Zakopiański biznesmen chce pół miliona euro od wydawcy Oprac. Michał Malinowski |

Zakopiański przedsiębiorca chce pół miliona euro od wydawcy "Tygodnika Podhalańskiego" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do redakcji "Tygodnika Podhalańskiego" zgłosił się mieszkaniec Zakopanego, którego bezpośrednio dotyczy ta inwestycja. Tematyczny park rozrywki ma powstać bowiem za jego płotem.

- Czytelnik zgłosił się z tą sprawą do nas, bo stwierdził, że większa skuteczność będzie, gdy to nagłośni gazeta niż przekaże sprawę urzędnikom - powiedział w rozmowie z TVN24 Jerzy Jurecki, wydawca "Tygodnika Podhalańskiego".

Zakopane. Biznesmen domaga się pół miliona euro od gazety

Dziennikarz zainteresował się tą sprawą. Pojechał na miejsce, by sprawdzić, co się faktycznie dzieje. - Zobaczyłem, że piękna, do niedawna jeszcze zielona działka, jest przygotowywana do jakiejś inwestycji - dodał dziennikarz.

- Próbowaliśmy odnaleźć właściciela, ale na początku były z tym trudności. Byli tylko pracownicy, którzy nie chcieli za bardzo nic mówić - podkreślił Jerzy Jurecki.

Artykuł na ten temat pojawił się w gazecie. Po publikacji redakcji udało się skontaktować z właścicielem terenu, na którym powstaje park.

- Pytaliśmy, czy ma jakieś zezwolenia. Stwierdził, że ich nie potrzebuje - powiedział Jurecki na antenie TVN24.

Dziennikarze napisali kolejny artykuł, w którym między innymi zacytowali swojego rozmówcę, i w którym wskazali na nieprawidłowości dotyczące inwestycji. To jednak nie spodobało się biznesmenowi. Kolejnego dnia wysłał do redakcji sprostowanie, które tygodnik opublikował. Przedsiębiorcy i to nie zadowoliło. Postanowił, że zażąda od wydawcy pół miliona euro.

Zakopane. Wydawca "Tygodnika Podhalańskiego" nie kryje oburzenia

Wydawca "Tygodnika Podhalańskiego" nie kryje swojego oburzenia. W jego opinii to klasyczny SLAPP, czyli z angielskiego "strategic lawsuit against public participation" - strategiczny pozew ograniczający udział w dyskusji publicznej. Chodzi o zastraszenie i uciszenie krytyków, co w konsekwencji może spowodować, że zaniechają swoich działań. Co ciekawe, pismo przedsądowe trafiło do redakcji tygodnika w dniu, w którym prezydent podpisał ustawę anty-SLAPP. Jednym z jej głównych założeń jest oddanie pod rozwagę sądu oddalenie skarg noszących cechy SLAPP.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej i prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

- To będzie szybka weryfikacja, czy ustawa anty-SLAPP zadziała. Tygodnik Podhalański dostał przedsądowe wezwanie o zapłatę pół miliona euro od przedsiębiorcy, który poczuł się urażony publikacjami. Pół miliona euro od medium lokalnego! - napisał Andrysiak.

Jak dodał, "żądanie wobec portalu nie służy temu, by zapłacił, ale by się zamknął".