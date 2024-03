Po fali hejtu na „fałszywego misia” z Krupówek, zakopiańscy dziennikarze proponują, by w obronie prawdziwego Białego Misia, w którego rolę od wielu lat wciela się góral z Zakopanego - w sobotę każdy chętny stanął do zbiorowego zdjęcia z nim. W ciągu ostatnich dni nagranie z mężczyzną w przebraniu niedźwiedzia na Krupówkach budzi silne emocje w całej Polsce. Zostało ono upublicznione przez aktorkę, która chciała nagrać relację z Krupówek na swój profil społecznościowy. Gdy jeden z "przebierańców" znalazł się w kadrze, zażądał od niej zapłaty.

- Biały Miś jest od 100 lat symbolem Zakopanego, ale ten prawdziwy, jedyny stojący przy Oczku Wodnym na Krupówkach. To góral, który jest gościnny, życzliwy i uprzejmy i takiego Misia wspieramy. Oberwał on rykoszetem za innego przebierańca, przybysza ze Śląska, który w arogancki sposób zaczepia turystów, a ostatnio stał się antybohaterem internetu. Naszą inicjatywę popiera coraz więcej osób - powiedział Maciej Pałahicki.

"Prawdziwy Biały Miś jest tylko jeden"

Biały Miś pozuje do zdjęć w Zakopanem już od lat 20-tych ubiegłego wieku. W latach powojennych był bardzo popularny i tak było nieustannie do końca lat 90-tych. Wtedy na Krupówkach pojawiła się konkurencja w postaci super bohaterów czy disnejowskich postaci, wypierając legendarnego Białego Misia. Kilkanaście lat temu tradycyjny Biały Miś powrócił.

- Prawdziwy Biały Miś jest tylko jeden! Kochamy Zakopane! Kochamy prawdziwego Białego Misia. Nie chcemy, by jakiś "farbowany miś", który przyjechał nie wiadomo skąd, psuł wizerunek naszego miasta i jego mieszkańców. Prawdziwy Biały Miś z Zakopanego jest tylko jeden i jest to pan Marek Zawadzki, który od lat kultywuje ponad stuletnią tradycję robienia pamiątkowych zdjęć na Krupówkach - czytamy w poście.

- Prawdziwy Biały Miś jest zawsze uprzejmy, dowcipny i nikogo nie nagabuje. Chcemy, by to on kojarzył się z wizerunkiem naszego miasta, dlatego chcemy w ten sposób okazać mu nasze wsparcie - napisano.

To przybysz ze Śląska, a strażnikom usiłującym go wylegitymować mówi, że jest bezdomny i bezrobotny. Ci zaś litując się nad nim wręczają mu co jakiś czas niskie mandaty, choć w tym przypadku najwyższa przewidziana kara do 500 zł.