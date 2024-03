Fenomen robienia zdjęć z białym misiem, który trwa na zakopiańskich Krupówkach od ponad 100 lat, trafi na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poinformowano o tym podczas zorganizowanej w sobotę w Zakopanem akcji wsparcia tej postaci.

Akcja "Wspieramy prawdziwego Białego Misia" została zorganizowana przez dziennikarzy lokalnego Radio Alex po fali internetowego hejtu na "fałszywego misia" z Krupówek. Przebieraniec, który przyjechał pod Giewont ze Śląska, awanturował się z nagrywającą relację z Krupówek aktorką z Zakopanego Hanną Turnau. Nagranie trafiło na portale społecznościowe, wywołując ostre dyskusje w przestrzeni internetowej.

Biały miś trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wpis białego misia na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zapoczątkowały autorki książki pt. „Foto z Misiem”, które opisały historię tej kultowej postaci i zebrały ponad półtora tysiąca fotografii z białym misiem, z których najstarsza jest z 1922 roku. - Staramy się o wpisanie na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego całego fenomenu fotograficznego z kontekstem socjologicznym, historycznym, etnograficznym, który się wiąże z białym misiem i fenomenem robienia sobie z nim zdjęć już od ponad 100 lat - powiedziała autorka Barbara Caillot z Oficyny Wydawniczej Oryginały. Dodała, że wpis ma dotyczyć nie tylko konkretnego iabłego misia z Krupówek, ale i wszystkich takich tradycyjnych postaci, które na przestrzeni wieku pozowały do zdjęć nawet w Sopocie, Warszawie czy Krynicy - Zdroju. - Zależy nam, aby ta prawdziwa tradycja została. To początkowy etap prac nad wpisem, ale już jest wniosek opracowywany przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa - dodała Caillot.

Tradycja robienia zdjęć z białym misiem ma ponad 100 lat Marcin Szkodzinski/Forum

Ponad 100-letnia tradycja fotografowania się z Białym Misiem

Tradycję fotografowania się z białym misiem zapoczątkował w latach 20. w Zakopanem fotograf z Henryk Schabenbeck ,mający swój zakład przy Krupówkach, który zamówił u tutejszego kuśnierza pierwszy kostium niedźwiedzia polarnego uszyty z owczych skór. - Bardzo zależy mi na Zakopanem i myślę, że akcja z białym misiem jest też pretekstem, żeby wydobyć, to co jest piękne w tym mieście, prawdziwe, tradycje, żeby było troszeczkę mniej tandety na Krupówkach, bo mamy przepiękne zabytki, wspaniałych ludzi więc mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment – podkreśliła Caillot. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest prowadzona od 2013 roku. Jest na niej 85 pozycji, między innymi szopkarstwo krakowskie i pochód lajkonika, tradycja wytwarzania koronki koniakowskiej, kolędowanie, zabawkarstwo żywiecko-suskie, bacowanie czy też muzyka carillonowa.

Biały miś zaskoczony wsparciem ludzi

Sam biały miś, w którego rolę wciela się góral z Zakopanego Marek Zawadzki, był miło zaskoczony, że tylu ludzi go wspiera. Po akcji, która rozgrzała fora internetowe, on również mierzył się z falą złych komentarzy. - Nie wiedziałem, że spotka mnie taki zaszczyt. Chciałem wszystkim podziękować za to, że przyszli dziś na Krupówki w obronie prawdziwego białego misia. Chciałbym, żeby wizerunek Zakopanego wrócił do dawnych lat. Jeszcze sprzed wojną najważniejszą pamiątką z Zakopanego i potwierdzeniem, że był się pod Tatrami, była fotografia z białym misiem. Misiek z Krupówek zawsze był szanowany, nie zaczepiał gości, tylko turyści sami zapraszali go o fotografię - mówił Marek Zawadzki.

"Trzeba choć trochę odczarować negatywny obraz Zakopanego"

Dziennikarz radia Alex Sławomir Szostak powiedział, że to okazja, aby choć trochę "odczarować" negatywny obraz Zakopanego, który się pojawił w ostatnim czasie w przestrzeni internetowej. - Trzeba będzie wyciągnąć pewne wnioski z tego co się stało, ale jestem optymistą i myślę, że wyjdzie to nam na dobre w perspektywie czasu. Warto wspierać prawdziwego białego misia, bo to wizytówka Zakopanego i nie możemy się zgodzić na to, żeby ktoś obcy podszywający się pod niego i przylepiał nam negatywny wizerunek - podkreślił Szostak.

Wspólne zdjęcie z białym misiem

Blogerka Agnieszka Epler, znana jako Lady Kitchen, chociaż mieszka koło Zakopanego, to z uwagi na akcję w obronie białego misia na Krupówki przyjechała pierwszy raz od sześciu lat. - Nie chodzi tylko o białego misia, ale w ogóle to, co dzieje się na Podhalu i co rozlewa się w przestrzeni internetowej. Trzeba zacząć od małych rzeczy tak jak dzisiejsza akcja, bo miasto pod Giewontem ma dużo do zaoferowania. Wszyscy ciężko pracujemy na wizerunek Zakopanego jako miasta turystycznego. Pokutuje mit chytrego górala i nieważne, czy ktoś tu był, czy zna historię, to chcę wierzyć, że te negatywne rzeczy dzieją się z powodu nieznajomości tego terenu - powiedziała Epler. W akcji wsparcia, której finałem było wspólne zdjęcie z białym misiem, wzięło wielu turystów i mieszkańców. Specjalnie na tę okazję z Wiednia przyjechali Janina i Kazimierz. - Specjalnie, aby wesprzeć naszego góralskiego białego misia, wyjechaliśmy w piątek wieczorem z Wiednia. Mieszkamy w Austrii od 35 lat, ale cały czas interesujemy się tym, co się dzieje Pod Giewontem i ta historia nas mocno poruszyła - powiedziała Janina.

