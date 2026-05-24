Kraków

Wjechał nad Morskie Oko. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen

Ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko
Ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko. Dostał za to 100 złotych mandatu, ale na tym konsekwencje mogą się nie skończyć. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv w swoich mediach społecznościowych pochwalił się w piątek wizytą nad Morskim Okiem. Dotarł tam sportową Corvettą, mimo że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów.

Na fotografiach i filmach widać influencera i towarzyszącą mu kobietę nad brzegiem jeziora, a w tle zaparkowane auto, którym mieli przyjechać na miejsce. Post szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych, wywołując komentarze o naruszeniu zasad obowiązujących w Tatrach.

Influencer w drodze powrotnej, został zatrzymany i ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 100 złotych oraz ośmioma punktami karnymi, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do pięciu tysięcy złotych.

Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy

Oświadczenie w tej sprawie opublikowała komenda powiatowa policji w Zakopanem. "Tatrzańska policja prowadzi czynności w oparciu o artykuł 127 Ustawy o Ochronie Przyrody, czyli o naruszenie zakazu wjazdu na teren parku narodowego" - czytamy.

Jak tłumaczy policja, "ponieważ interwencja wobec tego mężczyzny przeprowadzona była poza terenem parku narodowego, a człowiek ten wprowadził w błąd interweniujących policjantów co do rzeczywistego celu podróży, został wtedy ukarany jedynie mandatem w wysokości 100 złotych za niestosowanie się do znaków drogowych".

"Małopolska policja niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nowych okolicznościach tej sprawy wnioskowała do Urzędu ds. Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny do Polski oraz krajów strefy Schengen na 5 lat" - dodano.

Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen

Rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mjr Bogumił Strojny poinformował, że w przypadku cudzoziemców naruszających prawo możliwe jest skierowanie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia kraju lub wydalenie z Polski.

- Na ogół odbywa się to w ten sposób, że jeżeli policja ujawni cudzoziemca, który notorycznie narusza prawo, występuje z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązaniu do opuszczenia kraju albo o wydaleniu go z kraju - dobrowolnym lub pod konwojem. Wszystko zależy od okoliczności i tego, czy cudzoziemiec daje rękojmię, że sam opuści kraj. Jeżeli nie ma takiej pewności, jest odstawiany pod konwojem do granicy - powiedział mjr Strojny.

Jak dodał, jeśli wniosek trafia do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzja może zostać wydana niezwłocznie, nawet tego samego dnia.

Według Straży Granicznej ewentualna decyzja oznaczałaby dla Ukraińca zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen przez pięć lat.

- Informacja o zakazie zostałaby odnotowana w systemach granicznych, co uniemożliwiłoby mu ponowny wjazd do Polski - wyjaśnił rzecznik.

Sprawa nadal jest wyjaśniana. Policja prowadzi czynności mające na celu zgromadzenie dodatkowych dowodów przeciwko obywatelowi Ukrainy, zabezpieczany jest również monitoring. Materiały dotyczące naruszenia przepisów ochrony przyrody przygotowuje także straż Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W rozmowie z tvn24.pl, major Bogumił Strojny nie potwierdził pojawiających się w mediach spekulacji, że kierowca Corvetty opuścił już Polskę.

Dyrektor TPN: doszło do zbiegu kilku wykroczeń

Reporter TVN24 rozmawiał z Szymonem Ziobrowskim, dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uznał sytuację za niedopuszczalną.

- Niestety tak się złożyło, że ze względu na remont drogi do Morskiego Oka, systemy kontroli dostępu są wyłączone i szlaban był podniesiony. Nie zmienia to faktu, że obowiązują znaki pionowe, obowiązuje zakaz wjazdu. Samochód po prostu nie powinien tam wjechać - podkreślał.

Jak mówił Ziobrowski, "w tej sytuacji doszło do zbiegu kilku wykroczeń - hałas, płoszenie, poruszanie się po zmroku po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc mandat do 1000 złotych".

Reakcja premiera i ministra

Na zdarzenie zareagował premier Donald Tusk.

"Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie" - napisał premier na platformie X. "Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji" - dodał.

Niedługo później zareagował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Sprawca rajdu na Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek Policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją" - poinformował.

Influencer został ukarany mandatem i przeprosił

Po fali krytyki Gavryliv tłumaczył, że jest tylko turystą i nie chciał zrobić nic złego. - Nie zauważyłem znaku - powiedział, dodając, że dopiero na miejscu miał się zorientować, że trasa prowadzi bezpośrednio nad Morskie Oko.

Influencer przeprosił za swoje zachowanie. - Wiem, że źle zrobiłem, że tam pojechałem, bo to rezerwat przyrody - powiedział.

tvn24.pl, PAP

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
