W mieszkaniu znaleźli leżącą kobietę z córką. Dziecko zmarło w drodze do szpitala

czytaj dalej

Krzysztof Jurgiel stoi za tym, że utraciliśmy władzę w województwie podlaskim - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do decyzji o zawieszeniu polityka w prawach członka ugrupowania. Jak mówił, w ostatnim momencie okazało się, że PiS nie ma większości w sejmiku. - To była zemsta za to, że pan Jurgiel nie znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego - dodał.