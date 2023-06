Wyszła zbierać pokrzywy, długo nie wracała. Rodzina znalazła ciało

czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu (woj. śląskie) zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 42-letniej Moniki. Odpowiadali za to trzej mężczyźni. Główny oskarżony to Mariusz P., który przed zbrodnią rozstał się z kobietą. Miał ją uderzyć młotkiem w głowę i wrzucić do wcześniej wykopanego dołu. Jednym z dowodów był pamiętnik zamordowanej.