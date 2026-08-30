Kraków Potrącił 15-latka i uciekł. Zatrzymali mężczyznę, który miał siedzieć za kierownicą Oprac. Martyna Sokołowska |

Potrącił 15-latka i uciekł. W tej sprawie policjanci zatrzymali 26-latka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Patrol998-Małopolska

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Do wypadku doszło w piątek wieczorem na ulicy Kościelnej w Zadrożu. To asfaltowa droga łącząca dwie większe trasy. W miejscu zdarzenia nie ma chodnika ani oświetlenia.

15-latek został potrącony przez samochód. Kierowca nie zatrzymał się i nie wezwał pomocy, tylko odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

Policja szukała białego samochodu

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy i apelowali do świadków o przekazywanie informacji dotyczących zdarzenia. Prosili między innymi o nagrania z kamer samochodowych oraz monitoringu znajdującego się w okolicznych domach. Opublikowali również krótkie nagranie, na którym widać biały samochód.

Apel przyniósł efekty. Jak przekazują policjanci, dzięki informacjom od mieszkańców, udało się namierzyć samochód. Stał w jednej z miejscowości w powiecie krakowskim, niedaleko miejsca zdarzenia.

Jak ustalili śledczy, za kierownicą miał siedzieć 26-latek. Został on zatrzymany przez małopolskich policjantów w niedzielę przed godziną 5 rano.

Jeszcze w niedzielę pojazd mają badać policjanci z Olkusza oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie.

Dokładny przebieg wypadku oraz jego okoliczności są przedmiotem postępowania policji i prokuratury.

Wstępnie zaplanowano już czynności z zatrzymanym 26-latkiem w Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu.