Tragedia na autostradzie. Samochód osobowy wbił się w ciężarówkę

Kayah, Lady Pank, Kwiat Jabłoni czy Sylwia Grzeszczak byli wśród licznego grona artystów, którzy rozgrzali publiczność podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024. We wtorek na scenie Opery Leśnej odbędzie się między innymi walka o Bursztynowego Słowika.