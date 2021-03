Na brzegu rzeki przechodzień znalazł czaszkę i kości. Już wiedzą, kim była ofiara

Na brzegu rzeki Macochy w Zaborzu (Małopolska) przechodzień znalazł ludzkie kości. Dzięki badaniom DNA udało się ustalić tożsamość zmarłego – to zaginiony 10 lat temu mężczyzna.

Próbka ze szczoteczki do zębów

Oświęcimska prokuratura rejonowa zleciła zbadanie szczątków przez biegłych z zakresu medycyny sądowej i genetyki sądowej. Wyodrębniony kod profilu DNA trafił do Komendy Głównej Policji. - W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym porównano go ze zgromadzonymi w policyjnej bazie danych profilami genetycznymi osób zaginionych. (…) Ustalono, że szczątki należały do zaginionego 15 maja 2011 r. 79-letniego mieszkańca Oświęcimia – podał rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.