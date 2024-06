Matka i córka zginęły od ciosów siekierą. Podejrzany o zbrodnię wróci do Polski

czytaj dalej

Przerażona kobieta zgłosiła, że ktoś siekierą niszczy drzwi do jej mieszkania. Policjanci z Gdańska zatrzymali 78-letniego mężczyznę. Tłumaczył, że chciał wejść do środka, by tam zamieszkać. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.