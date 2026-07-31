Zbrodnia, zmowa milczenia i śledztwo po latach. Czy to finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan?

Iwona Cygan została zabita, gdy miała 17 lat

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To był czwartek, 13 sierpnia 1998 roku. 17-letnia Iwona Cygan, na prośbę swojej koleżanki Renaty, wyszła wieczorem z domu. Nastolatki udały się do popularnego w Szczucinie baru U Trabanta. To tam, według ustaleń prokuratury, doszło do konfliktu między nastolatką a 27-letnim Pawłem K. - "Młodym Klapą". Iwona miała odmówić mu zbliżenia seksualnego, a po tym - jak twierdzą śledczy - została przez niego brutalnie pobita.

Następnie dziewczyna została wywieziona w rejon wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Tam rozegrały się sceny, które biegli opisali jako tortury. Iwona była brutalnie bita, co doprowadziło m.in. do dwukrotnego złamania żuchwy i licznych obrażeń głowy. Sprawcy skrępowali ją i ostatecznie udusili przy użyciu stalowego drutu. Aby zmylić tropy, upozorowano napaść seksualną, zsuwając dziewczynie spodnie i bieliznę, choć sekcja zwłok jednoznacznie wykluczyła gwałt.