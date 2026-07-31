Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków
|

Zbrodnia, zmowa milczenia i śledztwo po latach. Czy to finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan?

Rafał Molenda
Rafał Molenda
Iwona Cygan została zabita, gdy miała 17 lat
Iwona Cygan została zabita, gdy miała 17 lat
Źródło zdj. gł.: PAP
Zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina (Małopolskie) od lat pozostaje jedną z najbardziej poruszających spraw kryminalnych w Polsce. Przez blisko dwie dekady śledztwo grzęzło wśród milczenia świadków, niewyjaśnionych zaniedbań i znikających dowodów. Ekspert mówi TVN24+ o "kardynalnym błędzie", który popełnili prowadzący pierwsze postępowanie w sprawie zabójstwa nastolatki. Teraz sprawa zbliża się do finału, a sąd ma ogłosić wyrok.Artykuł dostępny w subskrypcji

To był czwartek, 13 sierpnia 1998 roku. 17-letnia Iwona Cygan, na prośbę swojej koleżanki Renaty, wyszła wieczorem z domu. Nastolatki udały się do popularnego w Szczucinie baru U Trabanta. To tam, według ustaleń prokuratury, doszło do konfliktu między nastolatką a 27-letnim Pawłem K. - "Młodym Klapą". Iwona miała odmówić mu zbliżenia seksualnego, a po tym - jak twierdzą śledczy - została przez niego brutalnie pobita.

Następnie dziewczyna została wywieziona w rejon wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Tam rozegrały się sceny, które biegli opisali jako tortury. Iwona była brutalnie bita, co doprowadziło m.in. do dwukrotnego złamania żuchwy i licznych obrażeń głowy. Sprawcy skrępowali ją i ostatecznie udusili przy użyciu stalowego drutu. Aby zmylić tropy, upozorowano napaść seksualną, zsuwając dziewczynie spodnie i bieliznę, choć sekcja zwłok jednoznacznie wykluczyła gwałt.

Pozostało 86% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie błędy popełniono podczas pierwszego śledztwa w sprawie zabójstwa.
Jak zmowa milczenia wpłynęła na przebieg postępowania.
Kto usłyszał zarzuty i jakie role odegrały poszczególne osoby.
Jakie nieoczekiwane zwroty nastąpiły tuż przed ogłoszeniem wyroku.
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Iwona CyganMorderstwoSądSzczucinSprawy sądowe w PolsceZabójstwo
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Tu grzmi już rano
METEO
imageTitle
Przyjechali na turniej i zniknęli bez śladu. Policja szuka całej kadry
EUROSPORT
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie
Kongresmenka o pocisku w Polsce: USA muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki
Polska
imageTitle
Dumny trener GKS-u. "Musieliśmy wzbić się na wyżyny"
EUROSPORT
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, przemarsze, spektakl i koncert
WARSZAWA
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
BIZNES
upał lato gorąco
Nieznośny skwar. Czerwono w ośmiu województwach
METEO
30 min
pc
Deepfake, chatbot, reklama. Kiedy AI trzeba będzie oznaczać?
Czas przyszły
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną
O godzinie 3.46 huk, o 3.50 syreny. "Czas krytyczny to było około 13 minut"
Polska
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
WARSZAWA
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Pięć milionów złotych do wygrania w Lotto
BIZNES
Donald Trump
Zapowiadał, że Ukraina dostanie licencję. Teraz "nie jest pewny"
Świat
imageTitle
Barcelona kusi Argentyńczyka. Jest skarga jego klubu
EUROSPORT
15 min
pc
Czekał kilka godzin. "Miałem trzy sekundy, żeby zrobić zdjęcie"
Rozmowy o końcu świata
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Rośnie tragiczny bilans ofiar. Ostrzegają: to może nie być koniec
Świat
Mariusz Gosek
Gosek wybuchł śmiechem po pytaniu dziennikarzy
Polska
Służby w miejscu upadku rosyjskiej rakiety
Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
imageTitle
Fręch napędziła strachu trzeciej rakiecie świata
EUROSPORT
Migranci na granicy Ceuty
Szokujące sceny w hiszpańskiej eksklawie. Rząd wysyła wojsko
Świat
GKS Katowice
Radość w Katowicach. GKS odwrócił losy dwumeczu
EUROSPORT
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
BIZNES
Raków Częstochowa
Raków bezlitosny na Malcie. Efektowny awans
EUROSPORT
Inwestor, giełda, broker, trader
Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje
BIZNES
Spotkanie polityków na ulicy Nowogrodzkiej i Konopnickiej
"A może sos duński?". Plany z Konopnickiej, zapowiedź z Nowogrodzkiej
Kamila Grenczyn
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
METEO
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
FPF Tomczyk
"Nie miejmy złudzeń". Wiceszef MON o wybuchu rakiety
Polska
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
BIZNES
imageTitle
Wciąż bez Rosjan i Białorusinów. "Obawy dotyczące uczciwości sportowej"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica