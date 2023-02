Zmarł 36-letni policjant, osierocił dwoje dzieci. "Był człowiekiem wielkiego serca"

czytaj dalej

Tragedia w Tyrolu Południowym. 12-latek, który pojechał na wycieczkę szkolną do miejscowości San Giovanni we Włoszech, spadł z balkonu hotelu, gdzie mieszkała cała grupa. Od niedzieli przebywał w szpitalu. Zmarł we wtorek. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w dzień, kiedy doszło do wypadku, dzieci bawiły się w chowanego. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.